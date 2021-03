F1 | GP Bahrain 2021 | gara gratis e in chiaro Orario e programma TV8

(Di sabato 27 marzo 2021) Domenica 28 marzo (ore 17.00) si disputerà il GP del, prima tappa del Mondiale F1. Si preannuncia grandissima battaglia sul circuito del Sakhir, dove Max Verstappen scatterà dalla pole position davanti alle due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtterri Bottas. La Ferrari risponde presente e Charles Leclerc è ottimo quarto, in lotta per un risultato importante. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming del GP del, prima tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport e in differita su TV8. Gli orari sono italiani, insono due ore avanti rispetto a noi. CALENDARIO GPF1 ...

SkySportF1 : ?? LA PRIMA POLE DEL 2021 VA A SUPER MAX ?? ?? Che distacco a Hamilton ed è anche super Leclerc Il resoconto ?… - SkySportF1 : ???? 1-2 @ScuderiaFerrari dopo il #Q2, Sainz e Leclerc separati da 1 millesimo! ?? ? Fuori Pérez a sorpresa Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? @Carlossainz55 traccia il bilancio della sua prima qualifica con la Rossa #BahrainGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1… - Sport_Fair : Compleanno davvero speciale per #Coulthard! L'ex pilota si becca una bella torta in faccia da #Verstappen dopo le q… - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | GP Bahrain 2021, qualifiche: Verstappen strapazza tutti, quattro decimi su Hamilton! ? di Alessandro Secchi ?? https://t.c… -

La Ferrari si gode un ottimo quarto posto di Charles Leclerc nella prima qualifica della stagione. Anche un po' inatteso per certi versi, sicuramente incoraggiante, pensando a come da Maranello ...GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: LA RED BULL SFIDA LA MERCEDES Max Verstappen in pole position , la griglia di partenza Formula 1 vedrà dunque davanti a tutti nel Gran Premio dela Sakhir colui che era scattato dalla prima casella anche ad Abu Dhabi, in occasione della ultima gara del 2020. Allora era stato un guizzo piacevole, ma isolato nel dominio Mercedes ; ...La grinta di Charles Leclerc per riportare la Ferrari in alto. Qualifiche del GP del Bahrain fanno sognare il Cavallino che grazie al 4° tempo del monegasco, con Sainz 8°, domani in gara sarà ...Ottimo nono posto per Fernando Alonso al termine delle qualifiche del GP del Bahrain 2021, prima gara della stagione di Formula 1. Una buonissima prestazione quella del pilota della Alpine che ha ...