Covid, l'Inps avvia congedo per genitori con figli in Dad o quarantena (Di sabato 27 marzo 2021) L'Inps ha specificato che possono usufruire del congedo i genitori degli studenti fino ai 14 anni. La misura sarà in vigore dal 13 marzo al 30 giugno.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Inps Come richiedere il congedo parentale Covid 2021 Congedo parentale Covid 2021 INPS Con il Decreto Legge n°30 del 13 marzo 2021 sono state introdotte nuove misure per sostenere i lavoratori con figli, in particolare in merito ai congedi per genitori ...

Covid: Cgia, aiuti 64,7 mld copriranno 18,5% mancati ricavi Altrettanto significativa è la decontribuzione Inps alle aziende in caso di assunzione, per 9,2 miliardi. Solo per l'anno in corso sono inoltre disponibili 6,3 miliardi di credito di imposta per far ...

Aggredito medico dell’Inps "Il Covid non giustifica violenza" LA NAZIONE INPS, Bonus mamma 800 euro confermato con altri sei: come fare domanda e requisiti alle categorie di persone e di lavoratori maggiormente colpiti dalla crisi provocata dall’esplodere dei contagi da Coronavirus anche sul territorio italiano, è possibile già richiedere ben sei bonus ...

Come richiedere il congedo parentale Covid 2021 Come funziona il congedo parentale Covid 2021? Vediamo chi può usufruirne e in quali casi viene riconosciuta un'indennità.

