Cari uomini, non vergognatevi se la mano amica vuol riposare: ora ci sono le Fleshlight (Di sabato 27 marzo 2021) C’è chi le definisce capsule per l’onanismo, chi oggetti per la masturbazione maschile e chi utilizzando un brand che ormai le definisce, ossia Fleshlight. Tutto nacque alla fine degli anni ’90 quando Steve Shubin, un ex membro (e qui ci sta benissimo) del dipartimento di polizia di Los Angeles, condivide con la moglie Kathy la gioia di diventare padre di due gemelli. La gravidanza è ad alto rischio quindi a Steve si consiglia di non avere rapporti sessuali con la consorte fino a parto avvenuto. D’accordo con lei, investe 50.000 dollari e inizia a progettare una sorta di manichino funzionale femminile, riducendo la bambola ai soli genitali. Insomma pensandoci bene il prototipo doveva essere abbastanza inquietante. Il modello originale era costituito da un tubo di plastica con una guaina morbida all’interno la cui forma ricordava la pila per andare in cantina o nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) C’è chi le definisce capsule per l’onanismo, chi oggetti per la masturbazione maschile e chi utilizzando un brand che ormai le definisce, ossia. Tutto nacque alla fine degli anni ’90 quando Steve Shubin, un ex membro (e qui ci sta benissimo) del dipartimento di polizia di Los Angeles, condivide con la moglie Kathy la gioia di diventare padre di due gemelli. La gravidanza è ad alto rischio quindi a Steve si consiglia di non avere rapporti sessuali con la consorte fino a parto avvenuto. D’accordo con lei, investe 50.000 dollari e inizia a progettare una sorta di manichino funzionale femminile, riducendo la bambola ai soli genitali. Insomma pensandoci bene il prototipo doveva essere abbastanza inquietante. Il modello originale era costituito da un tubo di plastica con una guaina morbida all’interno la cui forma ricordava la pila per andare in cantina o nel ...

Fabsbrenda7 : RT @MZvbtz2020: Scusate cari uomini. É figo. É intelligente. É ironico, simpatico,carismatico. É colto,istruito. É ambizioso. É gener… - 29luglio1971 : Poi la donna crede che.. gli uomini sono tutti uguali! E cari uomini fate di tutto per evidenziare il concetto.. i… - Lux97335459 : RT @ilfattoblog: Cari uomini, non vergognatevi se la mano amica vuol riposare: ora ci sono le Fleshlight - ilfattoblog : Cari uomini, non vergognatevi se la mano amica vuol riposare: ora ci sono le Fleshlight - ilfattoblog : Cari uomini, non vergognatevi se la mano amica vuol riposare: ora ci sono le Fleshlight -