Campidoglio, Roma Capitale aderisce a "Earth Hour"

Spente le luci di Palazzo Senatorio

Roma, 27 marzo 2021 – Roma Capitale aderisce alla tredicesima edizione di "Earth Hour – l'Ora della Terra" e spegnerà simbolicamente l'illuminazione della facciata di Palazzo Senatorio in Campidoglio dalle ore 20.30 alle 21.30 di sabato 27 marzo. L'Amministrazione capitolina accoglie così l'appello del WWF e l'invito di Anci in occasione del più grande evento globale di mobilitazione rispetto ai cambiamenti climatici. "Lo spegnimento dell'illuminazione di Palazzo Senatorio è un gesto semplice ma significativo per ricordare che la lotta per impedire la perdita di biodiversità e la tutela della natura sono fondamentali per contrastare i cambiamenti climatici", afferma la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

