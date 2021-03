Berardi e Caputo infortunati, il report del Sassuolo (Di sabato 27 marzo 2021) Brutte notizie per il Sassuolo dal ritiro della Nazionale italiana. Domenico Berardi e Francesco Caputo sono infatti tornati in Emilia prima del previsto a causa di un infortunio. Entrambi i giocatori, dopo gli ulteriori accertamenti effettuati dallo staff medico neroverde, sono in dubbio per la gara contro la Roma del 3 aprile. Questo il comunicato del club: “Gli accertamenti, effettuati sui due calciatori rientrati in anticipo dagli impegni con la Nazionale, hanno evidenziato: per Domenico Berardi un risentimento muscolare agli adduttori che sarà ulteriormente indagato e monitorato nel corso della prossima settimana; per Francesco Caputo invece gli accertamenti hanno evidenziato una lombalgia”. Foto: Instagram Caputo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) Brutte notizie per ildal ritiro della Nazionale italiana. Domenicoe Francescosono infatti tornati in Emilia prima del previsto a causa di un infortunio. Entrambi i giocatori, dopo gli ulteriori accertamenti effettuati dallo staff medico neroverde, sono in dubbio per la gara contro la Roma del 3 aprile. Questo il comunicato del club: “Gli accertamenti, effettuati sui due calciatori rientrati in anticipo dagli impegni con la Nazionale, hanno evidenziato: per Domenicoun risentimento muscolare agli adduttori che sarà ulteriormente indagato e monitorato nel corso della prossima settimana; per Francescoinvece gli accertamenti hanno evidenziato una lombalgia”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

