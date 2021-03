Arte, parla Matteo Attruia: Semplificare per generare pensieri complessi (Di sabato 27 marzo 2021) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’Arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’Arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. Di Azzurra Immediato I pensieri complessi che, in verità, Matteo Attruia, propone ai fruitori, molto spesso, sono rebus intellettuali, giocati sul labile confine del sarcasmo e dell’ironia, o meglio di una riflessione che, ironicamente, porta l’astante a riflettere sul trinomio caos\caso\cosa nel solco di una ‘leggerezza’ che trova nella radice bontempelliana la sua prima radice e nella ‘ispirazione originaria’ una dialettica paradossale. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. Di Azzurra Immediato Iche, in verità,, propone ai fruitori, molto spesso, sono rebus intellettuali, giocati sul labile confine del sarcasmo e dell’ironia, o meglio di una riflessione che, ironicamente, porta l’astante a riflettere sul trinomio caos\caso\cosa nel solco di una ‘leggerezza’ che trova nella radice bontempelliana la sua prima radice e nella ‘ispirazione originaria’ una dialettica paradossale. ...

Advertising

mannocchia : Paolo Milone ha scritto un libro bellissimo sul dolore impoetico e una voce che ci parla e ci parla anche se non la… - ildenaro_it : #Arte, parla Matteo Attruia: #Semplificare per #generare #pensieri #complessi da L'Occhio di Leone di… - HankHC91 : RT @artribune: Collezionare in tempi di pandemia. Parla Patrizia Sandretto Re Rebaudengo - vanteestudio : quando la professoressa di storia dell’arte parla delle aste e del costo di alcune opere d’arte ma tu la correggi c… - SylvieTurpo : RT @artribune: Collezionare in tempi di pandemia. Parla Patrizia Sandretto Re Rebaudengo -