Amici, enormi critiche per la ballerina: "Ma come ci è arrivata al serale?" (Di sabato 27 marzo 2021) Polemiche sul web riguardo una delle ballerine del programma 'Amici' di Maria De Filippi, emergono critiche pesanti Rosa Di Grazia (Instagram)Per 'Amici' di Maria De Filippi è cominciata la scorsa settimana l'ultima fase, quella decisiva. Chi conosce il programma sa che arrivati a questo punto gli alunni rimasta hanno cominciato la fase del serale, quella che poi conduce ovviamente alla fine ed al vincitore. Tantissimi i giovani e non solo, che al sabato (soprattutto in periodo di zona rossa) si danno appuntamento davanti alla televisione per commentare uno dei programmi più apprezzati del panorama televisivo italiano. Il talento degli "studenti", come vengono di fatto definiti, ma anche la dedizione di chi vuole arrivare fino alla fine, raggiungere un sogno e portarlo a casa. Quello ...

