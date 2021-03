Un sospetto su Astrazeneca: l'Ue lo pensa, Draghi lo dice (Di venerdì 26 marzo 2021) “Si ha il sospetto che alcune società, non faccio nomi, si siano vendute le dosi due-tre volte…”. La frase è un inciso nel ragionamento di Mario Draghi, in conferenza stampa all’indomani del Consiglio Europeo. Ma è sufficiente per segnalare che ormai i dubbi su Astrazeneca hanno superato il livello di allerta. Draghi non si fida più dell’azienda anglo-svedese che sta consegnando all’Europa solo un quarto delle dosi pattuite, la casa farmaceutica al centro dello scontro tra Bruxelles e la Gran Bretagna, il marchio che ha contribuito a far deragliare la campagna vaccinale del vecchio continente. Non è una sfiducia sull’efficacia di questo vaccino, con cui lo stesso capo del governo si vaccinerà la settimana prossima, ma sull’affidabilità dell’azienda. Però anche Draghi si ritrova stretto nella tenaglia ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) “Si ha ilche alcune società, non faccio nomi, si siano vendute le dosi due-tre volte…”. La frase è un inciso nel ragionamento di Mario, in conferenza stampa all’indomani del Consiglio Europeo. Ma è sufficiente per segnalare che ormai i dubbi suhanno superato il livello di allerta.non si fida più dell’azienda anglo-svedese che sta consegnando all’Europa solo un quarto delle dosi pattuite, la casa farmaceutica al centro dello scontro tra Bruxelles e la Gran Bretagna, il marchio che ha contribuito a far deragliare la campagna vaccinale del vecchio continente. Non è una sfiducia sull’efficacia di questo vaccino, con cui lo stesso capo del governo si vaccinerà la settimana prossima, ma sull’affidabilità dell’azienda. Però anchesi ritrova stretto nella tenaglia ...

