Un anno senza don Fausto, la messa in suffragio presieduta dal vescovo Francesco (Di venerdì 26 marzo 2021) “Confesso che ho vissuto. A te o Signore che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più: la mia totale riconoscenza”. Sono alcune parole del testamento spirituale di don Fausto Resmini, scomparso il 23 marzo 2020, morto per Covid, poste accanto all’altare della chiesa del Patronato San Vincenzo, dove venerdì 26 marzo alle 18 è stata celebrata una messa in suffragio presieduta dal vescovo Francesco Beschi. Con il vescovo sull’altare anche tutti i sacerdoti del Patronato, a partire da don Davide Rota attuale superiore. Monsignor Beschi ha ricordato nell’omelia l’ultimo incontro con don Fausto, cappellano del carcere e sacerdote accanto agli ultimi della città. “Erano i giorni in cui avvertivamo salire questa onda del contagio, ma ancora non ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 marzo 2021) “Confesso che ho vissuto. A te o Signore che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più: la mia totale riconoscenza”. Sono alcune parole del testamento spirituale di donResmini, scomparso il 23 marzo 2020, morto per Covid, poste accanto all’altare della chiesa del Patronato San Vincenzo, dove venerdì 26 marzo alle 18 è stata celebrata unaindalBeschi. Con ilsull’altare anche tutti i sacerdoti del Patronato, a partire da don Davide Rota attuale superiore. Monsignor Beschi ha ricordato nell’omelia l’ultimo incontro con don, cappellano del carcere e sacerdote accanto agli ultimi della città. “Erano i giorni in cui avvertivamo salire questa onda del contagio, ma ancora non ...

Advertising

marcodimaio : Ci siamo: il 30 marzo l’#AssegnoUnico avrà ok definitivo del Senato. Un contributo di circa 250€ al mese per ogni f… - giusmo1 : Un anno senza #GianniMura (che qualche volta mise una cravatta) ?? - rubio_chef : Ancora una volta non ho sentito PALESTINA e ancora una volta le immense donne palestinesi, che mandano avanti un po… - Diegosper : @Mirko799 pure una società normale non avrebbe rinnovato già l'anno scorso. Questa ha continuato solo per fare gli… - alexa5313 : RT @marcodimaio: Ci siamo: il 30 marzo l’#AssegnoUnico avrà ok definitivo del Senato. Un contributo di circa 250€ al mese per ogni figlio f… -