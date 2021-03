Traffico Roma del 26-03-2021 ore 11:30 (Di venerdì 26 marzo 2021) Luceverde Roma me trovati dalla redazione non molto il Traffico registrato in queste ore sulla rete viaria cittadina sulla raccordo anulare brevi coda in carreggiata esterna tra le uscite Appia Ciampino mentre nel locale Ci segnala un incidente con rallentamenti in via della Bufalotta l’incidente avvenuto all’altezza del raccordo anulare era come andiamo alle dovute attenzioni Giornata difficile quella di oggi perché si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero di 24 ore proclamato dalla quasi totalità delle sigle sindacali a rischio fino alla mezzanotte le corse di bus tram e metropolitane alle 8:30 è scattata la chiusura della linea C della metropolitana chiusa anche la ferrovia termini Centocelle le linee A e B sono in funzione ma con una riduzione delle corse e anche oggi potranno aversi di volta per il Traffico lungo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 marzo 2021) Luceverdeme trovati dalla redazione non molto ilregistrato in queste ore sulla rete viaria cittadina sulla raccordo anulare brevi coda in carreggiata esterna tra le uscite Appia Ciampino mentre nel locale Ci segnala un incidente con rallentamenti in via della Bufalotta l’incidente avvenuto all’altezza del raccordo anulare era come andiamo alle dovute attenzioni Giornata difficile quella di oggi perché si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero di 24 ore proclamato dalla quasi totalità delle sigle sindacali a rischio fino alla mezzanotte le corse di bus tram e metropolitane alle 8:30 è scattata la chiusura della linea C della metropolitana chiusa anche la ferrovia termini Centocelle le linee A e B sono in funzione ma con una riduzione delle corse e anche oggi potranno aversi di volta per illungo ...

