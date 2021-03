Taylor Swift esce il nuovo brano “You All Over me”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il primo singolo estratto dall’ultimo album“Fearless (’s version)”, in uscita il prossimo 9 aprileoggi ilsingolo di, “You Allme (feat. Maren Morris) (’s Version) (From The Vault)”, primoinedito dell’album “Fearless (’s version)”, in uscita il prossimo 9 aprile. La nuova versione del disco, è uno dei primi progetti discografici di, completamente ri-registrato con l’aggiunta delle bonus track pubblicate nel 2008, il“Today Was A Fairytale”, parte del film “Appuntamento Con L’amore”, e 6 canzoni inedite. Nelsingolo è presente la cantante Maren Morris nelle back vocals. Inoltre, giovedì 25 ...

folksoldier : RT @Ale_Ghezzi_1994: Taylor Swift. Quando si accorge che tutti noi siamo in un fiume di lacrime dopo #YouAllOverMe - folksoldier : RT @clooneymiranda: Ora provo il metodo di Taylor Swift #YouAllOverMe - folksoldier : RT @wtchdbeginagain: anche oggi taylor swift ha fatto il suo lavoro #YouAllOverMe - 361_magazine : #TaylorSwift esce oggi il nuovo singolo - gold__rush__ : RT @mariagrohl: il cardiologo di Taylor Swift quando dopo 7 anni si è di nuovo presentata alla visita col microfono per il re-recording di… -

Diverse star hanno preso parte al tributo, anche se in gran parte in video, come Bruce Springsteen e. Un orario di visita per il paradiso " Avevo una chitarra con me. E quando è così, ...comincia oggi a regalare gli inediti che ha scritto e prodotto nell'ultimo anno e rilascia una nuova ...Diverse star hanno preso parte al tributo, anche se in gran parte in video, come Bruce Springsteen e Taylor Swift. Un orario di visita per il paradiso “Avevo una chitarra con me. E quando è così, che ...Esce You All Over Me (Taylor's Version) di Taylor Swift, l'ennesima promessa mantenuta dalla popstar. A questo giro si tratta ...