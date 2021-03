Serie A | diritti TV per il triennio 21 24 a DAZN | i dettagli

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 26 marzo 2021) Assegnati iTV dellaA per il2021/2024 L’assemblea di LegaA ha assegnato iper il massimo campionato di calcio per il2021/2024. A vincere è stata(con il supporto di TIM per la parte relativa alla connessione) che dunque trasmetterà le partite del campionato per il prossimo. Decisiva la mediazione tra i 20 club degli ultimi giorni e che così hanno scongiurato un nuovo bando per l’assegnazione deiTV. Quello attuale ha scadenza lunedì 29 marzo. I VOTI – La piattaforma streaming ha ottenuto 16 voti sui 14 necessari per l’assegnazione. Hanno votato contro Sampdoria, Genoa, Crotone e Sassuolo. L’OFFERTA –si è aggiudicata i pacchetti 1 e ...