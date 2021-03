Scherma | dieci azzurri conquistano il tabellone principale nella prima giornata di assalti a Doha

(Di venerdì 26 marzo 2021) I protagonisti dell’arma tornano in gara. Questa mattina si è aperto il weekend dedicato al fioretto maschile internazionale con il Grand Prix Fie di, durante il qualehanno conquistato l’accesso al. Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Daniele Garozzo erano già qualificati di diritto come teste di serie, mentre Edoardo Luperi e Tommaso Marini hanno conquistato il main draw al termine della fase a gironi grazie a 4 vittorie e ad una sola sconfitta. Damiano Rosatelli, Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Lorenzo Nista e Alessandro Paroli hanno, invece, dovuto superare ilpreliminare a eliminazione diretta. Domenica, a partire dalle ore 8:30 italiane, itorneranno in gara, mentre domani (ore 8 ...

