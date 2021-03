Riforma pensioni 2021 | ultime Uil | ecco le priorità | l’editoriale di Proietti

Leggi su pensionipertutti

(Di venerdì 26 marzo 2021) I dati dell’Inps mostrano l’assoluta necessità di una flessibilità più diffusa di accesso alla pensione. Il dato relativo all’età media, infatti, è cresciuto fino ad arrivare a 64 anni e 3 mesi. Valore che comprende anche tutti gli accessi per pensione anticipata e quota 100, questo vuol dire che la stragrande maggioranza dei lavoratori vi accedono alla pensione con un età prossima a 67 anni. Una maggiore flessibilità di accesso alla pensione sarebbe utile, anche, per gestire la fase di ricostruzione produttiva delle imprese, dando modo alle aziende di programmare un turnover generazionale più articolato e tutelando, così, i lavoratori più fragili e maggiorerete esposti al virus. Il dato relativo all’importo medio dellecontinua ad essere preoccupante, in particolare delle donne che in larga misura percepisco assegni con importi inferiori ai 750 € ...