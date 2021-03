Pensi troppo? Scoprilo dal tuo segno zodiacale (Di venerdì 26 marzo 2021) Scopri se sei una persona che pensa troppo e perché. La risposta in base al tuo segno zodiacale. Ci sono momenti della vita in cui ci si trova ad essere più riflessivi che in altri. Se pensare fa bene, però, a volte si rischia di eccedere sfociando in una sorta di stress mentale dal quale L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 26 marzo 2021) Scopri se sei una persona che pensae perché. La risposta in base al tuo. Ci sono momenti della vita in cui ci si trova ad essere più riflessivi che in altri. Se pensare fa bene, però, a volte si rischia di eccedere sfociando in una sorta di stress mentale dal quale L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

esajas1 : @repubblica Ci pensi troppo a lungo. - Louissmouth : Tendiamo troppo spesso a soppravalutare o sottovalutare il termine amicizia, gli amici veri quelli con la A maiusco… - wajtingforlouis : RT @LVeramente: Ora rispondimi, so che non è troppo facile, cosa saresti se fossi un oggetto? Credimi più ci pensi più ti allontanerai, cre… - LVeramente : Ora rispondimi, so che non è troppo facile, cosa saresti se fossi un oggetto? Credimi più ci pensi più ti allontanerai, credimi basta poco - ZRAINB3RRY : @youvgblood pensi troppo vai a dormire -