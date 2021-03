Paranormal Activity: svelati i protagonisti del reboot prodotto per Paramount+ (Di sabato 27 marzo 2021) Paranormal Activity avrà un film reboot e la produzione ha svelato i nomi dei tre protagonisti che reciteranno nel progetto di Paramount+. Il reboot di Paranomal Activity ha trovato i suoi protagonisti: nel cast ci saranno Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert e Henry Ayres-Brown. Il progetto verrà prodotto da Paramount Players in collaborazione con Blumhouse e la trama del nuovo capitolo della saga horror non è ancora stata svelata. Alla regia del reboot di Paranormal Activity, destinato a Paramount+, ci sarà William Eubank, che ha portato recentemente nelle sale Underwater, mentre la sceneggiatura è firmata da Christopher Landon che aveva convinto con Auguri per ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 marzo 2021)avrà un filme la produzione ha svelato i nomi dei treche reciteranno nel progetto di. Ildi Paranomalha trovato i suoi: nel cast ci saranno Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert e Henry Ayres-Brown. Il progetto verràda Paramount Players in collaborazione con Blumhouse e la trama del nuovo capitolo della saga horror non è ancora stata svelata. Alla regia deldi, destinato a, ci sarà William Eubank, che ha portato recentemente nelle sale Underwater, mentre la sceneggiatura è firmata da Christopher Landon che aveva convinto con Auguri per ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Paranormal Activity: svelati i protagonisti del reboot prodotto per Paramount+ - UniMoviesBlog : La saga horror #ParanormalActivity sarà riavviata, ma questa è una notizia oramai nota, ciò che sembra poter attira… - quellasofia : @MrsObrien__ “quella casa nel bosco” che è mezza commedia, poi, the nun, the conjuring, annabelle, nell’erba alta,… - honeyviolencae : il modo in cui a tredici anni avevo letteralmente un'ossessione per le saghe horror/thriller come saw l'enigmista,… - MagicandMerder : Sembra di essere in paranormal activity #greysanatomy -