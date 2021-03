MotoGP in tv, orari GP Qatar 2021: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8, Sky e DAZN (Di venerdì 26 marzo 2021) Si incomincia! Scatta oggi, in maniera ufficiale, il Motomondiale 2021. Sul circuito di Losail, infatti, prende il via il weekend del Gran Premio del Qatar, consueto primo atto del campionato, che nel corso del prossimo fine settimana sarà replicato con il Gran Premio di Doha. Si parte, quindi, subito con un uno-due importantissimo nel deserto Qatariota, per l’avvio di una stagione che si annuncia davvero interessante e vibrante, specialmente nella classe regina. Le tre classi, quindi, romperanno il ghiaccio di questo 2021 e sveleranno, finalmente, il loro reale valore sulla pista di Losail dove, in cinque giorni di lavoro, si è badato più al sodo (ed a nascondersi) piuttosto che far vedere il reale potenziale delle rispettive moto. Le prime sessioni di prove libere odierne inizieranno ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Si incomincia! Scatta oggi, in maniera ufficiale, il Motomondiale. Sul circuito di Losail, infatti, prende il via il weekend del Gran Premio del, consueto primo atto del campionato, che nel corso del prossimo fine settimana sarà replicato con il Gran Premio di Doha. Si parte, quindi, subito con un uno-due importantissimo nel desertoiota, per l’avvio di una stagione che si annuncia davvero interessante e vibrante, specialmente nella classe regina. Le tre classi, quindi, romperanno il ghiaccio di questoe sveleranno, finalmente, il loro reale valore sulla pista di Losail dove, in cinque giorni di lavoro, si è badato più al sodo (ed a nascondersi) piuttosto che far vedere il reale potenziale delle rispettive moto. Le prime sessioni diodierne inizieranno ...

