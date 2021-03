Moto2 | risultato FP2 GP Qatar 2021 | duello Lowes-Bezzecchi a Losail | Nicolò Bulega 7°

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo turno di libere che si conclude a), sede della prima tappa del Mondialedi. Nella media cilindrata il confronto tra Sam(Elf Marc VDS Racing Team) e Marco(SKY Racing Team VR46) si è fatto serrato: il centauro romagnolo ha chiuso a 0?104 dal leader del britannico (1’58?959) e la sfida promette scintille. Una situazione decisamente equilibrata sancita anche dalle simulazioni del passo gara decisamente convincenti per entrambi. Alle lor spalle troviamo l’americano Joe Roberts (Italtrans Racing ) a 0?313, in un pacchetto di mischia di dieci piloti racchiusi in mezzo secondo, a testimonianza del grande equilibrio. Roberts, va detto, ha sciorinato una costanza di non poco conto e sicuramente va tenuto in debita considerazione al pari ...