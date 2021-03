Moratti | «Avviati trattamenti monoclonali Arma in più nella guerra contro il Covid»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moratti Avviati

... o meglio i piani di somministrazione giào in fase di partenza. Massimiliano Fedriga, ... spiega l'assessore al Welfare, Letizia. Parla con i fatti il presidente del Lazio, Nicola ...Questo, per la, esprime "ancora una volta le lentezze dell'Ema. Queste lentezze ... Come sottolineato da Milanotoday.it, è " infatti - il produttore a dover chiedere che venganoi ...“Un’altra arma, in questo caso come terapia, da mettere in campo nella nostra sanità di guerra contro il Covid” commenta la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.Covid: in Lombardia avviati i trattamenti con anticorpi monoclonali. Si tratta di proteine in grado di neutralizzare gli antigeni.