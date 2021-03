Mario Draghi sui sanitari non vaccinati: “Il governo intende intervenire”, in arrivo provvedimenti (Di venerdì 26 marzo 2021) Il premier Mario Draghi ha tenuto una conferenza stampa nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 marzo, a seguito della Cabina di Regia. In arrivo c’è infatti un nuovo decreto contro l’emergenza Coronavirus e ulteriori novità su chiusure e riaperture. Tra i temi fondamentali, quelli della scuola e dei vaccini, con provvedimenti in arrivo per il personale che non intende vaccinarsi. Mario Draghi sui vaccini: azioni contro i sanitari che lo rifiutano Gran parte della conferenza stampa è stata dedicata al tema delle vaccinazioni: l’Italia non ha ancora cambiato passo sul tema e per inizio settimana è prevista una riunione con le Regioni, per allinearsi sulle priorità della campagna vaccinale. Dopo il caos in Lombardia e le polemiche in ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Il premierha tenuto una conferenza stampa nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 marzo, a seguito della Cabina di Regia. Inc’è infatti un nuovo decreto contro l’emergenza Coronavirus e ulteriori novità su chiusure e riaperture. Tra i temi fondamentali, quelli della scuola e dei vaccini, coninper il personale che nonvaccinarsi.sui vaccini: azioni contro iche lo rifiutano Gran parte della conferenza stampa è stata dedicata al tema delle vaccinazioni: l’Italia non ha ancora cambiato passo sul tema e per inizio settimana è prevista una riunione con le Regioni, per allinearsi sulle priorità della campagna vaccinale. Dopo il caos in Lombardia e le polemiche in ...

