Mario Draghi fuori dal bunker (Di venerdì 26 marzo 2021) Finalmente, se è consentito un termine un po’ maschilista nell’era del politicamente corretto, un uomo con gli attributi. O, con un linguaggio più sobrio: col coraggio delle parole e delle azioni, commisurato al momento. Due frasi, su tutte. Dice Salvini: è “impensabile” che non si possa riaprire ad aprile. Risposta: “Ciò che è pensabile o non pensabile, lo dicono i numeri”. Punto. E ancora, su Astrazeneca: “A me pare che alcune società abbiano venduto le dosi due o tre volte”. La conferenza stampa di Mario Draghi è questo (per inciso: si può considerare archiviato il dibattito se sia un algido tecnico che non parla al Paese o se sia dotato di una sensibilità politica): non un autocompiaciuto sfoggio di leadership, ma un esercizio della medesima, in relazione alle urgenze che la situazione concreta pone. Perché ci sono dei momenti in cui è necessario ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Finalmente, se è consentito un termine un po’ maschilista nell’era del politicamente corretto, un uomo con gli attributi. O, con un linguaggio più sobrio: col coraggio delle parole e delle azioni, commisurato al momento. Due frasi, su tutte. Dice Salvini: è “impensabile” che non si possa riaprire ad aprile. Risposta: “Ciò che è pensabile o non pensabile, lo dicono i numeri”. Punto. E ancora, su Astrazeneca: “A me pare che alcune società abbiano venduto le dosi due o tre volte”. La conferenza stampa diè questo (per inciso: si può considerare archiviato il dibattito se sia un algido tecnico che non parla al Paese o se sia dotato di una sensibilità politica): non un autocompiaciuto sfoggio di leadership, ma un esercizio della medesima, in relazione alle urgenze che la situazione concreta pone. Perché ci sono dei momenti in cui è necessario ...

