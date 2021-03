L’occasione che aspettavi per un «incontro» con il Dalai Lama (Di venerdì 26 marzo 2021) L’appuntamento è per mercoledì 7 aprile alle ore 5.30 del mattino (9.00 ora indiana). Il Dalai Lama terrà in diretta streaming sui canali social dell’Unione Buddhista Italiana un insegnamento sulle Quattro Nobili Verità (denpai shi) in tibetano, la cui traduzione avverrà in simultanea in varie lingue: italiano, inglese, cinese, hindi, francese, russo, spagnolo, vietnamita, giapponese, mongolo, coreano, tedesco e portoghese. Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 marzo 2021) L’appuntamento è per mercoledì 7 aprile alle ore 5.30 del mattino (9.00 ora indiana). Il Dalai Lama terrà in diretta streaming sui canali social dell’Unione Buddhista Italiana un insegnamento sulle Quattro Nobili Verità (denpai shi) in tibetano, la cui traduzione avverrà in simultanea in varie lingue: italiano, inglese, cinese, hindi, francese, russo, spagnolo, vietnamita, giapponese, mongolo, coreano, tedesco e portoghese.

