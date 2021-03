LIVE Moto2, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: Sam Lowes fa il vuoto su Fernandez, Dixon e Bezzecchi (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.36 Marco Bezzecchi apre il suo 11° giro facendo segnare i migliori intermedi personali, con 140 millesimi al T2. Arriva con 183 al T3, quindi conclude in 1:59.114 e si mette alle spalle di Lowes a soli 155 millesimi! 17.34 Joe Roberts fa segnare i suoi migliori settori e termina il suo giro in 1:59.401 volano in seconda posizione dalla 12a! Distacco di 442 millesimi da Lowes! 17.33 Mancano ancora Lowes e Dixon mentre gli altri iniziano a girare su tempi alti. 17.32 Alla spicciolata tornano in pista tutti i piloti. Siamo a poco più di 10 minuti dalla fine della FP2, vedremo chi andrà a stampare il miglior tempo. 17.31 Una splendide immagine ravvicinata di Sam Lowes nella notte di Losail. Pretty formidable ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.36 Marcoapre il suo 11° giro facendo segnare i migliori intermedi personali, con 140 millesimi al T2. Arriva con 183 al T3, quindi conclude in 1:59.114 e si mette alle spalle dia soli 155 millesimi! 17.34 Joe Roberts fa segnare i suoi migliori settori e termina il suo giro in 1:59.401 volano in seconda posizione dalla 12a! Distacco di 442 millesimi da! 17.33 Mancano ancoramentre gli altri iniziano a girare su tempi alti. 17.32 Alla spicciolata tornano in pista tutti i piloti. Siamo a poco più di 10 minuti dalla fine della FP2, vedremo chi andrà a stampare il miglior tempo. 17.31 Una splendide immagine ravvicinata di Samnella notte di Losail. Pretty formidable ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto2 Prove libere GP Qatar in DIRETTA: si parte con la FP2 Marco Bezzecchi sfida ancora Sam Lowes - #Moto2… - OA_Sport : LIVE #Moto2, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: si parte con la FP2, Marco #Bezzecchi sfida ancora Sam #Lowes… - infoitsport : LIVE Moto2, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: Marco Bezzecchi al comando della prima sessione di libere. Appuntamen… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp Qatar FP1: @Marco12_B detta il passo, @FabioDiggia21 è terzo - - motograndprixit : #Moto2 | Gp Qatar FP1: @Marco12_B detta il passo, @FabioDiggia21 è terzo - -