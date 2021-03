Jean-Paul Fitoussi | Alla Ue manca una testa | Merkel ha fallito

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 marzo 2021) “All’Europauna: l’Unione si è dimostrata acefala di fronte a una sfida immensa come la pandemia”. Sui vaccini si è“per incompetenza, non per ingenuità”, e le responsabilità sono di tutti, da Bruxelles alle capitali europee. Per, economista, docente emerito all’Istituto di studi politici di Parigi e all’Università LUISS Guido Carli di Roma, la pandemia ha reso evidente l’inadeguatezza dell’Unione Europea per come è stata finora. Le strade sono due, afferma in questa intervista ad HuffPost: un cambiamento radicale, verso una vera Federazione e gli Eurobond, oppure l’estinzione. “La leadership tedesca ha. Ora bisognerà vedere se la leadership italiana riuscirà a disinnescare l’esplosione verso cui si avvia l’Ue”. La crisi ...