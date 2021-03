In arrivo un Apple Watch rugged per gli sport estremi? (Di venerdì 26 marzo 2021) (Foto: Apple)Sin dal proprio debutto, Apple Watch ha puntato su una forte impronta sportiva e nel tempo è diventato più solido, con la resistenza all’acqua e una vita della batteria più duratura. Ma per determinati utenti come escursionisti o atleti estremi non era ancora sufficiente: per questo motivo il brand californiano sarebbe al lavoro su una variante votata alla vita outdoor più spinta. Un Apple Watch rugged, in sostanza, che sia in grado di non temere urti, una permanenza in acqua (o ambienti umidi) più lunga e forti sbalzi di temperatura. La differenza con i modelli attualmente in commercio sarebbe dunque a livello costruttivo, con linee più spesse e con materiali più resistenti. La versione indistruttibile dello smartWatch ... Leggi su wired (Di venerdì 26 marzo 2021) (Foto:)Sin dal proprio debutto,ha puntato su una forte improntaiva e nel tempo è diventato più solido, con la resistenza all’acqua e una vita della batteria più duratura. Ma per determinati utenti come escursionisti o atletinon era ancora sufficiente: per questo motivo il brand californiano sarebbe al lavoro su una variante votata alla vita outdoor più spinta. Un, in sostanza, che sia in grado di non temere urti, una permanenza in acqua (o ambienti umidi) più lunga e forti sbalzi di temperatura. La differenza con i modelli attualmente in commercio sarebbe dunque a livello costruttivo, con linee più spesse e con materiali più resistenti. La versione indistruttibile dello smart...

Advertising

49ers_Italia_FC : Rinnovi, arrivi e partenze della free agency a San Francisco, tutto nel nuovo episodio di Italian RED & GOLD , con… - infoitscienza : Apple svela i nuovi prodotti in anteprima: tutte le novità in arrivo - infoitscienza : Apple svela i nuovi prodotti in anteprima | tutte le novità in arrivo - Vittorino1806 : Oggi è stato annunciato che 'Alexander Sidding' è entrato a far parte del cast della serie TV 'Shantaram', in arriv… - nicorobin4444 : RT @NintendoHall: Animal Crossing: Pocket Camp, svelato l'arrivo della Sanrio Characters Collection 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo Apple Offerte Amazon Primavera: aspirapolveri robot fino al 45% di sconto! ...tedio di polvere polline e particelle sottili che vanno ad accumularsi sui pavimenti con l'arrivo ...70 ( 184,90 ) Huawei MatePad T 10s " 32 GB - 149,90 ( 249,90 ) Apple MacBook Air da 13 " ...

Subaru Outback 2021: le caratteristiche e la versione Wilderness ... anche se naturalmente è prevista la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto . La posizione ... ma il suo nome potrebbe essere nuova Subaru Outback 2021 Wilderness , in arrivo il 30 marzo. ...

Apple Watch: in arrivo una versione 'rugged' per atleti ed escursionisti? Everyeye Tech L’anima sportiva di Apple Watch: potrebbe arrivare un modello rugged Nelle ultime ore sono emersi interessanti dettagli relativamente ai prossimi Apple Watch che vedremo lanciare sul mercato dall'azienda di Cupertino. Si tra ...

OnePlus 7T: 5 motivi per cui comprarlo a soli 328 euro! Apple potrebbe essere costretta a risarcire Samsung realme ... 26 MAR Snapdragon 780G, un nuovo potente chip Qualcomm per smartphone 5G 25 MAR MIUI 12 basata su Android 11 in arrivo. Ecco la lista ...

...tedio di polvere polline e particelle sottili che vanno ad accumularsi sui pavimenti con l'...70 ( 184,90 ) Huawei MatePad T 10s " 32 GB - 149,90 ( 249,90 )MacBook Air da 13 " ...... anche se naturalmente è prevista la compatibilità conCarPlay e Android Auto . La posizione ... ma il suo nome potrebbe essere nuova Subaru Outback 2021 Wilderness , inil 30 marzo. ...Nelle ultime ore sono emersi interessanti dettagli relativamente ai prossimi Apple Watch che vedremo lanciare sul mercato dall'azienda di Cupertino. Si tra ...Apple potrebbe essere costretta a risarcire Samsung realme ... 26 MAR Snapdragon 780G, un nuovo potente chip Qualcomm per smartphone 5G 25 MAR MIUI 12 basata su Android 11 in arrivo. Ecco la lista ...