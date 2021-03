In arrivo ad autunno il gioco su Asterix & Obelix (Di venerdì 26 marzo 2021) I due Galli più famosi del mondo stanno per tornare con una nuova avventura in Asterix & Obelix: Slap Them All. Asterix & Obelix: Slap Them All “La Gallia è ancora occupata da quei fastidiosi romani, a parte una piccola, minuscola città che Cesare non è riuscito a catturare. Come probabilmente saprai, è qui che vivono Asterix e Obelix”: inizia così la nuova avventura dei due Galli. Asterix & Obelix: Slap Them All, questo il titolo della produzione che verrà pubblicata in autunno per Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One da Microids. Ancora una volta, i simpaticissimi eroi affrescati da René Goscinny e Albert Uderzo, dovranno darsele di santa ragione con i loro ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) I due Galli più famosi del mondo stanno per tornare con una nuova avventura in: Slap Them All.: Slap Them All “La Gallia è ancora occupata da quei fastidiosi romani, a parte una piccola, minuscola città che Cesare non è riuscito a catturare. Come probabilmente saprai, è qui che vivono”: inizia così la nuova avventura dei due Galli.: Slap Them All, questo il titolo della produzione che verrà pubblicata inper Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One da Microids. Ancora una volta, i simpaticissimi eroi affrescati da René Goscinny e Albert Uderzo, dovranno darsele di santa ragione con i loro ...

