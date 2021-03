Il meteo di primavera s’annuncia estremamente turbolento (Di venerdì 26 marzo 2021) Il meteo di primavera si preannuncia contrassegnato da un andamento a tratti estremo. Lame di gelo nel cuore della stagione Prima il caldo anomalo dell’ultima parte di febbraio, poi improvvisamente in pieno marzo il ritorno del grande freddo e della neve a bassa quota. Ne abbiamo viste di tutti i colori e ora è previsto in Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) Ildisi preannuncia contrassegnato da un andamento a tratti estremo. Lame di gelo nel cuore della stagione Prima il caldo anomalo dell’ultima parte di febbraio, poi improvvisamente in pieno marzo il ritorno del grande freddo e della neve a bassa quota. Ne abbiamo viste di tutti i colori e ora è previsto in

Advertising

giornalenisseno : Meteo, dal week end sarà davvero primavera #meteo - CorriereQ : Scambi meridiani, il meteo di primavera s’annuncia estremamente turbolento - BortoneMauro : RT @LecceSette: Gelate nella notte, ma la primavera è pronta a tornare: al via una lunga fase mite - fordeborah5 : RT @LucaLombroso: Meteo: giorni di primavera, ma aria fredda si avvicina per Pasqua - fordeborah5 : RT @meteoredit: Ecco le previsioni #meteo aggiornate per il fine settimana e per gli ultimi di marzo, e le tendenze fino a #Pasqua e #Pasqu… -