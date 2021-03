Henry dice basta ai social: “Feroci col copyright ma non per gli abusi anonimi” (Di venerdì 26 marzo 2021) Thierry Henry, ex giocatore e oggi allenatore, ha deciso di eliminare i propri account dai vari social. Con un post pubblicato sugli stessi, ha spiegato i motivi della sua decisione. Da domattina mi eliminerò dai social media finché chi ha il potere di farlo non regolerà le piattaforme con lo stesso vigore e Ferocia che al momento adotta quando infrangi il copyright. Razzismo, bullismo e le conseguenti torture mentali per le persone nel complesso sono troppo tossiche da ignorare. È troppo facile creare un account, usarlo con questi fini e molestare senza conseguenze, continuando a rimanere anonimo. Finché questo non cambierà, disattiverò i miei account su tutti i social. Spero che questo accada presto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 marzo 2021) Thierry, ex giocatore e oggi allenatore, ha deciso di eliminare i propri account dai vari. Con un post pubblicato sugli stessi, ha spiegato i motivi della sua decisione. Da domattina mi eliminerò daimedia finché chi ha il potere di farlo non regolerà le piattaforme con lo stesso vigore ea che al momento adotta quando infrangi il. Razzismo, bullismo e le conseguenti torture mentali per le persone nel complesso sono troppo tossiche da ignorare. È troppo facile creare un account, usarlo con questi fini e molestare senza conseguenze, continuando a rimanere anonimo. Finché questo non cambierà, disattiverò i miei account su tutti i. Spero che questo accada presto. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Henry dice basta ai social: “Feroci col copyright ma non per gli abusi anonimi” La decisione dell’allenatore: “È tr… - laszlo_nacho : @roddirogonzo @peteW4P @ienagoodlife È dura... devo fare una necessaria premessa: non ho mai visto Henry al top del… - andreuccioli : RT @AmbasciataUSA: Fu il poeta Henry Wadsworth Longfellow a tradurre integralmente per la prima volta la Divina Commedia negli USA, nel 186… - USCGFlorence : RT @AmbasciataUSA: Fu il poeta Henry Wadsworth Longfellow a tradurre integralmente per la prima volta la Divina Commedia negli USA, nel 186… - DivinaCommediaQ : RT @AmbasciataUSA: Fu il poeta Henry Wadsworth Longfellow a tradurre integralmente per la prima volta la Divina Commedia negli USA, nel 186… -