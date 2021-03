Fbi e “gole profonde” contro gli eco-furbi (di G. Lonardi)

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 marzo 2021) (di Giorgio) “Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare”. La frase, attribuita a John Belushi che l’ha pronunciata nel cult movie degli anni ’70 “Animal House”, ben si attaglia alla scesa in campo del governo americano nella battagliail greenwashing. Un termine che definisce quell’ambientalismo di facciata che, grazie a sofisticate tecniche di marketing e comunicazione, punta a nascondere realtà inconfessabili come le forti emissioni di CO2 responsabili del riscaldamento ambientale o l’inquinamento di acqua e aria da parte di aziende scorrette. Il 4 marzo, infatti, è uscita una circolare della Sec (Security and Exchange Commission), l’autorità borsistica Usa, che annunciava la creazione di una task force composta da 22 esperti guidati dal vicedirettore Kelly L. Gibson. L’obiettivo: scovare le imprese “eco-furbe” che ...