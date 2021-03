F1 GP Bahrain 2021 - Libere 2: Red Bull in forma, Mercedes in difficoltà (Di venerdì 26 marzo 2021) Il venerdì di prove Libere del Gran Premio del Bahrain si chiude nel segno di Max Verstappen. Dopo aver ottenuto il miglior tempo nel corso della prima sessione, l'olandese della Red Bull Racing ha confermato la propria forza anche in questa seconda ora di prove, fermando il cronometro sull'1:30.847. La McLaren ha mostrato un gran ritmo, soprattutto in simulazione di qualifica, tanto che Lando Norris ha strappato il secondo tempo di giornata con appena 95 millesimi di ritardo dalla Red Bull. Terzo tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton, staccata di poco più di due decimi dalla vetta. Mercedes claudicante. A sintetizzare il venerdì di prove Libere della Mercedes ci ha pensato Valtteri Bottas, oggi autore del quinto tempo, che al termine di una ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 26 marzo 2021) Il venerdì di provedel Gran Premio delsi chiude nel segno di Max Verstappen. Dopo aver ottenuto il miglior tempo nel corso della prima sessione, l'olandese della RedRacing ha confermato la propria forza anche in questa seconda ora di prove, fermando il cronometro sull'1:30.847. La McLaren ha mostrato un gran ritmo, soprattutto in simulazione di qualifica, tanto che Lando Norris ha strappato il secondo tempo di giornata con appena 95 millesimi di ritardo dalla Red. Terzo tempo per ladi Lewis Hamilton, staccata di poco più di due decimi dalla vetta.claudicante. A sintetizzare il venerdì di provedellaci ha pensato Valtteri Bottas, oggi autore del quinto tempo, che al termine di una ...

