F1 | aerodinamica e power-unit | così è rinata la Ferrari

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il Cavallino prova a domare le dune del deserto? Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, hanno messo in mostra diversi spunti interessanti. Davanti a tutti c’è la Red Bull con un Max Verstappen davvero scatenato, quindi Mercedes e McLaren inseguono a distanza ravvicinata. In casa, invece, come si è conclusa la prima giornata di lavoro sul tracciato di Sakhir? Per prima cosa si può affermare come le conferme attese dalla SF21 sono arrivate. Nella tre-giorni di test di due settimane fa, la nuova vettura di Maranello aveva messo in mostra alcuni passi in avanti sensibili, eè stato anche oggi. Senza guardare troppo al cronometro, Carlos Sainz ha chiuso il suo venerdì in quarta posizione in 1:31.127 con 280 millesimi di distacco da Max Verstappen con il suo ...