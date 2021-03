Ex presidente Consulta Mirabelli: "vaccini per classi di età e rischio presunto per garantire diritto a salute" (Di venerdì 26 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

fisco24_info : ex presidente Consulta Mirabelli: 'vaccini per classi di età e rischio presunto per garantire diritto a salute': 'P… - TV7Benevento : ex presidente Consulta Mirabelli: 'vaccini per classi di età e rischio presunto per garantire diritto a salute'... - AlertVirus : RT @CILPItalia1: 25/03/2021 Un bellissimo incontro quest'oggi con il Senatore Gasparri, con il Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati… - Elenaforever13 : RT @CILPItalia1: 25/03/2021 Un bellissimo incontro quest'oggi con il Senatore Gasparri, con il Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati… - gasparripdl : RT @CILPItalia1: 25/03/2021 Un bellissimo incontro quest'oggi con il Senatore Gasparri, con il Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati… -