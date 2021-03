Elisa Isoardi decide di uscire allo scoperto e dice in diretta tv “Vorrei chiedere scusa a … “ (Di venerdì 26 marzo 2021) Elisa Isoardi è di certo una delle protagoniste indiscusse di questa edizione dell’Isola dei famosi 2021. Il suo percorso fino a questo momento è stato molto importante. In queste due settimane di permanenza sull’Isola, la conduttrice ha dimostrato di avere una grande forza di volontà, una grande forza d’animo ed anche un gran cuore. Elisa Isoardi all’Isola dei famosi per dare una svolta alla sua vita Sembra che la concorrente avesse confessato di aver accettato di partecipare all’Isola, per poter dare una svolta alla sua vita. In quest’ultimo anno, sembra che sia successo di tutto. La Isoardi, era al timone di una trasmissione molto importante, ovvero La prova del cuoco, avendo preso il posto di Antonella Clerici. Poi, il programma sarebbe stato cancellato dopo tanti anni di messa in onda per ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 26 marzo 2021)è di certo una delle protagoniste indiscusse di questa edizione dell’Isola dei famosi 2021. Il suo percorso fino a questo momento è stato molto importante. In queste due settimane di permanenza sull’Isola, la conduttrice ha dimostrato di avere una grande forza di volontà, una grande forza d’animo ed anche un gran cuore.all’Isola dei famosi per dare una svolta alla sua vita Sembra che la concorrente avesse confessato di aver accettato di partecipare all’Isola, per poter dare una svolta alla sua vita. In quest’ultimo anno, sembra che sia successo di tutto. La, era al timone di una trasmissione molto importante, ovvero La prova del cuoco, avendo preso il posto di Antonella Clerici. Poi, il programma sarebbe stato cancellato dopo tanti anni di messa in onda per ...

