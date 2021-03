Egitto | scontro fra treni Almeno 32 morti e decine di feriti

(Di venerdì 26 marzo 2021)fra duein. L'incidente è avvenuto nella provincia di Sohag, a circa 450 km dalla capitale Il Cairo, e il bilancio, secondo il ministero della Salute egiziano, per il momento è ...

fra due treni in. L'incidente è avvenuto nella provincia di Sohag, a circa 450 km dalla capitale Il Cairo, e il bilancio, secondo il ministero della Salute egiziano, per il momento è ...Un'emittente televisiva egiziana riporta il violentetra due treni a nord della città egizia di Sohag Secondo quanto riportato a Reuters da un ...Roma, 26 marzo 2021 - Scontro fra due treni in Egitto. L'incidente è avvenuto nella provincia di Sohag, a circa 450 km dalla capitale Il Cairo, e il bilancio, secondo il ministero della Salute egizian ...Il Cairo, 26 mar. (Adnkronos) - Almeno 32 persone sono morte e 66 sono rimaste ferite nella collisione tra due treni a nord della città di Sohag, ...