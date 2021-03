Draghi: «Dopo Pasqua scuole aperte». Ma alla Lega non basta (Di sabato 27 marzo 2021) Cabina di regia lampo ieri mattina per prorogare le restrizioni attualmente in vigore fino al 30 aprile e sancire la ripresa della scuola in presenza Dopo Pasqua, anche in zona rossa, fino alla prima media. Niente zone gialle, ristoranti e bar aperti solo per l’asporto. Salta la riapertura di cinema e teatri, prevista per oggi. Scostamento di bilancio per i nuovi ristori a metà aprile. Meno di un’ora di riunione tra il premier Mario Draghi e i ministri Roberto Speranza, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 27 marzo 2021) Cabina di regia lampo ieri mattina per prorogare le restrizioni attualmente in vigore fino al 30 aprile e sancire la ripresa della scuola in presenza, anche in zona rossa, finoprima media. Niente zone gialle, ristoranti e bar aperti solo per l’asporto. Salta la riapertura di cinema e teatri, prevista per oggi. Scostamento di bilancio per i nuovi ristori a metà aprile. Meno di un’ora di riunione tra il premier Marioe i ministri Roberto Speranza, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

NicolaPorro : Guardate cosa ha detto il premier #Draghi in conferenza stampa. Ormai è inutile sperare in meno #lockdown da dopo P… - meb : Un’ottima notizia dal Presidente #Draghi: dopo Pasqua riapriranno, anche in zona rossa, tutte le #scuole fino alla… - AnnalisaChirico : Dopo Pasqua dovrà esserci un cambio di passo: chiudere è facile, è stata la specialità del governo precedente. Quel… - Gabriel05470893 : @Adnkronos Check? Perché non ci spieghi invece come mai tutti questi morti dopo che si sono fatti il vaccino? Chi s… - Mirko92982183 : RT @jimmomo: Draghi alle Camere aveva parlato di riaperture dopo Pasqua; Salvini aprile mese delle riaperture. Solite 'fonti' fanno sapere… -