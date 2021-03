Disastro in Egitto | scontro tra due treni Almeno 32 morti | decine i feriti

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 26 marzo 2021)32 vittime e 66 persone rimaste ferite nel terribiletra dueavvenuto a nord della città di Sohag, in. Stando a quanto affermato dalla autorità ferroviaria del paese, i freni di emergenza del primo treno sarebbero stati attivati ??da “individui sconosciuti”. Un secondo treno, che arrivava da dietro, si è poi schiantato contro il primo, provocando la fuoriuscita di due carrozze dai binari. Le autorità hanno immediatamente inviato 36 ambulanze sul posto del. Isono stati trasportati negli ospedali locali, come riferito dal ministero della salute egiziano in una dichiarazione riportata anche dal Daily Star Online. Alcune immagini pubblicate dai media locali mostrano i vagoni ferroviari deragliati sopra un canale d’acqua. Nelle ...