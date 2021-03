Covid, oggi cambiano i colori: Draghi in conferenza stampa. A che ora parla (Di venerdì 26 marzo 2021) E’ attesa per oggi la comunicazione dei cambi di colore delle regioni, decisi sulla base dei dati sull’andamento locale dell’epidemia elaborati dalla cabina di regia che si è riunita oggi alle 12. Alle 14, inoltre, è prevista una conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi. Il premier dovrebbe parlare del vertice europeo che si è tenuto ieri, della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 26 marzo 2021) E’ attesa perla comunicazione dei cambi di colore delle regioni, decisi sulla base dei dati sull’andamento locale dell’epidemia elaborati dalla cabina di regia che si è riunitaalle 12. Alle 14, inoltre, è prevista unadel presidente del Consiglio Mario. Il premier dovrebbere del vertice europeo che si è tenuto ieri, della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - TgLa7 : La Norvegia ha prorogato oggi la sospensione dell'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese fino al 15 ap… - TgLa7 : La #Danimarca ha prorogato oggi la #sospensione dell'uso del vaccino anti Covid di #AstraZeneca nel Paese per 'altr… - Albanoka1 : RT @rtl1025: ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse.… - larsredbull : RT @vvvmak: ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse.… -