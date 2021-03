Coronavirus, i numeri in chiaro della settimana. Sebastiani: «Il picco delle terapie intensive a inizio aprile» – Il video (Di venerdì 26 marzo 2021) In Italia sono 23.987 i nuovi casi di positività al Coronavirus secondo quanto riportato dall’ultimo ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. I decessi sono stati 457 in 24 ore. Ieri erano stati 460 per il secondo giorno di fila, in una settimana in cui il bilancio quotidiano s’è attestato sotto quota 400 soltanto il 22 marzo. Il totale sale così a 107.256 vittime dall’inizio della pandemia. Sono poi 288 i nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva. Nell’ultima settimana, il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica del 30%: è pari al 39% contro il 36% della scorsa settimana. Sul fronte del contagio, il monitoraggio ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021) In Italia sono 23.987 i nuovi casi di positività alsecondo quanto riportato dall’ultimo ultimo bollettino del ministeroSalute eProtezione Civile. I decessi sono stati 457 in 24 ore. Ieri erano stati 460 per il secondo giorno di fila, in unain cui il bilancio quotidiano s’è attestato sotto quota 400 soltanto il 22 marzo. Il totale sale così a 107.256 vittime dall’pandemia. Sono poi 288 i nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva. Nell’ultima, il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica del 30%: è pari al 39% contro il 36%scorsa. Sul fronte del contagio, il monitoraggio ...

