Come funziona a Pasqua per i fidanzati? Le regole in zona rossa (Di venerdì 26 marzo 2021) La Pasqua 2021 si avvicina e sarà ancora una festività in lockdown, con la zona rossa estesa a tutta Italia nei giorni di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile. Una situazione ovviamente difficile anche per gli affetti più cari, in primis per i fidanzati non conviventi. Ma cosa dice il dpcm e quali sono gli spostamenti permessi in questi giorni di zona rossa? Nello specifico, l'ultimo decreto consente di spostarsi una sola volta al giorno e in un numero massimo di due persone "verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le 5.00 e le 22.00. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni, oltre a persone disabili o non autosufficienti." Ci sono quindi delle aperture, per consentire a tutti di vivere le ...

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona Aggressioni omofobe: perché avvengono ancora? ... la nostra dolcezza e tutte quelle caratteristiche che appaiono scioccamente come molto poco ... Naturalmente, questo non funziona, non succede, non si può eliminare una parte di sé , non puoi eliminare ...

Come funziona risarcimento infortunio in itinere secondo normativa 2021 Sono tre le condizioni che autorizzano a parlare di infortunio in itinere. Si tratta dell'evento che coinvolge un lavoratore nel percorso da un luogo di lavoro a un ...

Sequestro informatico: cos'è e come funziona La Legge per Tutti iPhone 11 Pro: un mese sul fondo di un lago ghiacciato e ancora funziona Una donna ripesca il proprio iPhone dal 11 Pro dal fondo di un lago ghiacciato dopo un mese e il dispositivo funziona ancora ...

Proroghe scadenze patente e foglio rosa per Covid: come funziona A tutti quelli che… dovevano prendere la patente nel 2020: vi siamo vicini. Qualcuno ce l’ha fatta nel periodo estivo, altri invece sono stati costretti a rimandare per i vari lockdown e zone rosse. D ...

