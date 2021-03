Chi è Marco Cellucci, il tiktoker che fa impazzire i giovanissimi (Di venerdì 26 marzo 2021) È stato uno dei tiktoker più seguiti in Italia nel 2019 e negli anni ha raccolto sempre più seguaci, conquistando un pubblico di giovani e giovanissimi: si chiama Marco Cellucci e grazie alla sua simpatia è diventato una vera e propria star di Tik Tok. Classe 2002, Marco Cellucci ha sempre amato stare davanti alla telecamera: le sue passioni l’hanno portato ad aprire nel 2014 un canale YouTube, che col tempo l’ha reso famoso agli occhi dei suoi coetanei. Ma il vero successo per lui è arrivato prima con Musical.ly e poi con Tik Tok: il ragazzo negli anni è riuscito a costruire una fan base solida, che oggi ammonta a quasi 6 milioni di seguaci. Nome e cognome: Marco Cellucci Data e luogo di nascita: 4 giugno 2002, Manfredonia Dove abita: Sora Segno ... Leggi su dilei (Di venerdì 26 marzo 2021) È stato uno deipiù seguiti in Italia nel 2019 e negli anni ha raccolto sempre più seguaci, conquistando un pubblico di giovani e: si chiamae grazie alla sua simpatia è diventato una vera e propria star di Tik Tok. Classe 2002,ha sempre amato stare davanti alla telecamera: le sue passioni l’hanno portato ad aprire nel 2014 un canale YouTube, che col tempo l’ha reso famoso agli occhi dei suoi coetanei. Ma il vero successo per lui è arrivato prima con Musical.ly e poi con Tik Tok: il ragazzo negli anni è riuscito a costruire una fan base solida, che oggi ammonta a quasi 6 milioni di seguaci. Nome e cognome:Data e luogo di nascita: 4 giugno 2002, Manfredonia Dove abita: Sora Segno ...

