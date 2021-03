Cadaveri in valigia, trovato Dna maschile su una maniglia (Di venerdì 26 marzo 2021) Un profilo di Dna incompleto, appartenente a un uomo , è stato trovato sulla maniglia di una delle sei valigie dove erano stati nascosti i resti delle salme dei coniugi Shpetim e Tauta Pasho (... Leggi su lanazione (Di venerdì 26 marzo 2021) Un profilo di Dna incompleto, appartenente a un uomo , è statosulladi una delle sei valigie dove erano stati nascosti i resti delle salme dei coniugi Shpetim e Tauta Pasho (...

