Amici 20, ecco chi sono i vincitori del Premio Tim: il web insorge (Di venerdì 26 marzo 2021) IL DAYTIME DI Amici 20 Nella giornata di oggi, 26 marzo, sono andate in onda altre due puntate del daytime di ‘ Amici 20 ’ su Canale 5 e Italia 1. ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LEGGI ANCHE Amici 20, ecco CHI È IL GIUDICE DEL Premio TIM: 5MILA EURO IN PALIO PIPPO BAUDO SCEGLIE I vincitori Nella prima puntata di oggi del daytime, andata in onda su Canale 5, sono stati svelati i vincitori del Premio Tim, sia per ciò che riguarda la categoria del ballo che per il canto. Il Premio consiste in una somma di denaro per ben 5mila euro cada uno. Il giudice d’eccezione è il grande Pippo Baudo. In casetta arriva perciò il video che mostra la ballerina ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 marzo 2021) IL DAYTIME DI20 Nella giornata di oggi, 26 marzo,andate in onda altre due puntate del daytime di ‘20 ’ su Canale 5 e Italia 1.le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LEGGI ANCHE20,CHI È IL GIUDICE DELTIM: 5MILA EURO IN PALIO PIPPO BAUDO SCEGLIE INella prima puntata di oggi del daytime, andata in onda su Canale 5,stati svelati idelTim, sia per ciò che riguarda la categoria del ballo che per il canto. Ilconsiste in una somma di denaro per ben 5mila euro cada uno. Il giudice d’eccezione è il grande Pippo Baudo. In casetta arriva perciò il video che mostra la ballerina ...

