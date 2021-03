Agente Bakayoko: “E’ felice a Napoli, il suo futuro non è legato a quello di Gattuso” (Di sabato 27 marzo 2021) Il fratello Agente di Tiemoue Bakayoko, Abdoulaye, ha parlato così del futuro del centrocampista del Napoli ai microfoni di Radio Marte: Resta a Napoli solo se resta Gattuso?“Il suo destino non è legato a quello del tecnico. C’è un rapporto forte con l’allenatore ma quando ci saranno discussioni con il club per restare a Napoli (se ci saranno) poi si vedrà. Oggi il focus è vedere come finirà la stagione e poi si valuterà. Per ora non ci sono appuntamenti né discussioni con il club. Se resterà a Napoli però questo non sarà legato a Gattuso”. Gli piacerebbe restare a Napoli?“Lui è felice qui, è un grande club con una grande storia. Non ha potuto ancora ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) Il fratellodi Tiemoue, Abdoulaye, ha parlato così deldel centrocampista delai microfoni di Radio Marte: Resta asolo se resta?“Il suo destino non èdel tecnico. C’è un rapporto forte con l’allenatore ma quando ci saranno discussioni con il club per restare a(se ci saranno) poi si vedrà. Oggi il focus è vedere come finirà la stagione e poi si valuterà. Per ora non ci sono appuntamenti né discussioni con il club. Se resterà aperò questo non sarà”. Gli piacerebbe restare a?“Lui èqui, è un grande club con una grande storia. Non ha potuto ancora ...

Advertising

Fantacalcio : Napoli, che futuro per Bakayoko? Parla il fratello-agente - Paroladeltifoso : Bakayoko, l’agente: “Tiemoue è contento di questa esperienza e si trova bene qui. È concentrato sull’obiettivo Cham… - gilnar76 : Napoli, l’agente di Bakayoko: «Ecco le nostre idee sul futuro» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - MCalcioNews : Bakayoko, l'agente: 'A Napoli è felice, il suo futuro non dipende da quello di Gattuso' - zazoomblog : Agente Bakayoko: “Il suo futuro non è legato a quello del tecnico. A Napoli è felice” - #Agente #Bakayoko: #futuro… -