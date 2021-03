Addio a Jessica Walter di Arrested Development (Di venerdì 26 marzo 2021) . L’attrice americana è scomparsa a 80 anni, spegnendosi nella sua casa di New York. Il pubblico l’aveva conosciuta e amata in seguito all’enorme successo della serie tv Netflix in cui interpretava Lucille, matriarca della famiglia Bluth. Ad annunciare la morte è stata la figlia Brooke Bowman: “È con la morte nel cuore che annuncio la scomparsa della mia amata mamma Jessica – si legge in una nota stampa -. Attrice che lavorava da oltre sei decenni, il suo più grande piacere è stato quello di portare gioia agli altri attraverso le sue interpretazioni sia dentro che fuori lo schermo. Sebbene la sua eredità vivrà attraverso il suo lavoro, sarà anche ricordata da molti per la sua arguzia, per la classe e la sua gioia di vivere”. Jessica aveva debuttato nel 1964, recitando nel film Lilith – La dea dell’amore di Robert Rossen. In seguito era comparsa nel ... Leggi su dilei (Di venerdì 26 marzo 2021) . L’attrice americana è scomparsa a 80 anni, spegnendosi nella sua casa di New York. Il pubblico l’aveva conosciuta e amata in seguito all’enorme successo della serie tv Netflix in cui interpretava Lucille, matriarca della famiglia Bluth. Ad annunciare la morte è stata la figlia Brooke Bowman: “È con la morte nel cuore che annuncio la scomparsa della mia amata mamma– si legge in una nota stampa -. Attrice che lavorava da oltre sei decenni, il suo più grande piacere è stato quello di portare gioia agli altri attraverso le sue interpretazioni sia dentro che fuori lo schermo. Sebbene la sua eredità vivrà attraverso il suo lavoro, sarà anche ricordata da molti per la sua arguzia, per la classe e la sua gioia di vivere”.aveva debuttato nel 1964, recitando nel film Lilith – La dea dell’amore di Robert Rossen. In seguito era comparsa nel ...

