Zorzi querela Fulvio Abbate | “Diarrea verbale e scritta nei miei confronti”

(Di giovedì 25 marzo 2021) L'opinionista dell'Isola dei Famosi contro lo scrittore e suo ex compagno di avventura al GF Vip: cosa è successo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

IsaeChia : #GfVip 5, #TommasoZorzi querela un suo ex coinquilino nel reality #tzvip #isola - defalcosss : Tommaso Zorzi che querela Fulvio Abbate perché sparla di lui ????? - xxmyIrishblonde : RT @ucanbemydanger_: Quando Tommaso decide di querelare una persona con stile: #tz #tommasozorzi #zorzettando #querela #theshowmustgoon @t… - tzvip_68 : @fulvioabbate @CamiRolli @tommaso_zorzi L'unico ignorante qui è lei caro Abbate..magari può migliorare la situazion… - martaconti18 : RT @ucanbemydanger_: Quando Tommaso decide di querelare una persona con stile: #tz #tommasozorzi #zorzettando #querela #theshowmustgoon @t… -

Ultime Notizie dalla rete : Zorzi querela

Gossip e Tv

Tommasosu tutte le furieFulvio Abbate Giunto presumibilmente al limite della sopportazione, il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip , Tommaso, ha deciso di ...L'opinionista dell'Isola dei Famosi contro lo scrittore e suo ex compagno di avventura al GF Vip: cosa è ...L'opinionista dell'Isola dei Famosi contro lo scrittore e suo ex compagno di avventura al GF Vip: cosa è successo ...L'opinionista dell'Isola dei Famosi contro lo scrittore e suo ex compagno di avventura al GF Vip: cosa è successo ...