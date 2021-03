“Voglio giocare lì”: il messaggio di Vidal (all’ex Juve) che spiazza l’Inter (Di giovedì 25 marzo 2021) Arturo Vidal fa tremare i tifosi dell’Inter. Il centrocampista cileno ha svelato un suo desiderio all’ex Juventus Mauricio Isla. I tifosi dell’Inter sono in allarme. E non per le prestazioni sportive del club nerazzurro. A preoccupare sono le dichiarazioni di un perno fondamentale dello scacchiere di Antonio Conte. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 marzo 2021) Arturofa tremare i tifosi del. Il centrocampista cileno ha svelato un suo desideriontus Mauricio Isla. I tifosi delsono in allarme. E non per le prestazioni sportive del club nerazzurro. A preoccupare sono le dichiarazioni di un perno fondamentale dello scacchiere di Antonio Conte. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

teenager__me : non so se comprare pure super mario 3d all stars voglio troppo giocare a mario galaxy - lindist91 : Voglio anche io un Louis che mi insegna a giocare a golf - Biberkopf76 : @moon_barbi 'Mare profumo di mare, con la mente io voglio giocare questo sole che cosa può fare, io non ci credevo… - undershade2 : chi mi regala una switch voglio giocare ad animal crossing ?? - areyareadyforbl : Comunque ora che ho finito di dare gli esami di questo periodo voglio ricominciare a giocare con the Sims ???? -