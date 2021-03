Vitrifrigo mette a disposizione i suoi laboratori tra i più avanzati in Europa | ' La nostra maxi cella per il freddo come 80 frigoriferi per

(Di giovedì 25 marzo 2021) VALLEFOGLIA - Si chiama Vag Refrigeration Laboratory ed è un centro di ricerca accreditato, un polo unico nel suo genere in, all'interno del quale il Gruppo VAG, che fa capo alla famiglia Vitri,...

Advertising

hbahdraward : RT @VuNereBologna: VITTORIA SOFFERTA ?? Alla Vitrifrigo Arena la Virtus Bologna ritrova il successo: la VL nel finale mette i brividi ai bi… - grumpy792 : RT @VuNereBologna: VITTORIA SOFFERTA ?? Alla Vitrifrigo Arena la Virtus Bologna ritrova il successo: la VL nel finale mette i brividi ai bi… - VuNereBologna : VITTORIA SOFFERTA ?? Alla Vitrifrigo Arena la Virtus Bologna ritrova il successo: la VL nel finale mette i brividi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vitrifrigo mette

corriereadriatico.it

VALLEFOGLIA - Si chiama Vag Refrigeration Laboratory ed è un centro di ricerca accreditato, un polo unico nel suo genere in Europa, all'interno del quale il Gruppo VAG, che fa capo alla famiglia Vitri,...... poi la Dolomiti Energia tenta l allungo sul 37 - 31 ma la Germani risponde con un 8 - 0 eil ... La Virtus passa sì allaArena riagganciando momentaneamente la Happy Casa al secondo ...Ha sofferto la Segafredo per espugnare (75-70, Filipovity 25; Belinelli e Gamble 11) la Vitrifrigo Arena di Pesaro ... senza l’intero staff tecnico (messo fuori gioco dal virus) al Forum con ...mettendo la testa avanti grazie ad un libero di Zanotti, arriva anche la prima tripla del match, con Tambone a colpire per l’8 a 6 casalingo, e dopo cinque minuti, coach Djordjevic comincia ad usare ...