Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 marzo 2021)25 MARZOORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA LE USCITE TOLGIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA TRA POMEZIA E CASTELNO DIREZIONE EUR A POMEZIA IN VIA DEI CASTELLINI PER UN CANTIERE ATTIVO LUNGHE CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA DELE MONACHELLE NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DOGANALE E VIA MURA DEI FRANCESI DIREZIONE APPIA SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE SI RALLENTA A SANTA LUCIA ALL’ALTEZZA DI VIA VAL D’AOSTA NEI DUE SENSI DI MARCIA CONTINUANO AD ESSERE ATTIVE LE RESTRIZIONI PREVISTE PER LA ZONA ROSSA, VIETATI GLI SPOSTAMENTI SALVO PER ...