Vaccini Covid, task force di Aifa a disposizione delle procure che indagano per dare indicazioni e informazioni (Di giovedì 25 marzo 2021) Una task force di esperti per le procure impegnate nelle indagini per stabilire se i Vaccini possano aver causato o innescato la causa di decessi dopo la somministrazione. Come riporta il Corriere della Sera Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco e Cts, Comitato tecnico scientifico, sono a disposizione con personale specializzato per fornire agli inquirenti le indicazioni e le informazioni che possono essere utili. L'input è stato dato dal procuratore generale della Corte di cassazione, Giovanni Salvi, con una lettera destinata ai procuratori generali delle Corti d'appello perché ogni procura italiana possa usufruire di questa possibilità. Nei giorni scorsi sono state diverse le inchieste aperte in seguito ad alcuni decessi per cui sono ...

