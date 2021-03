Vaccini, arrivate in Campania nuove dosi di AstraZeneca e Pfizer (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 25.900 le nuove dosi di vaccino AstraZeneca arrivate oggi in Campania che, sommate alle 120.000 di Pfizer arrivate tra lunedì e martedì, danno una forte spinta all’accelerazione della somministrazione in tutta la Regione. Lo si apprende dal fonti dell’Unità di Crisi. I vassoi con le dosi sono in distribuzione in tutta la Regione. In questo momento si stanno concludendo i richiamo per le persone sopra gli 80 anni ed è in pieno svolgimento la somministrazione di dosi agli over 70, ai caregiver di persone che hanno bisogno di assistenza e ai fragili con malattie croniche. Le Asl hanno chiuso il ciclo di vaccinazione dei sanitari e nei prossimi gironi richiameranno chi non si è presentato, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 25.900 ledi vaccinooggi inche, sommate alle 120.000 ditra lunedì e martedì, danno una forte spinta all’accelerazione della somministrazione in tutta la Regione. Lo si apprende dal fonti dell’Unità di Crisi. I vassoi con lesono in distribuzione in tutta la Regione. In questo momento si stanno concludendo i richiamo per le persone sopra gli 80 anni ed è in pieno svolgimento la somministrazione diagli over 70, ai caregiver di persone che hanno bisogno di assistenza e ai fragili con malattie croniche. Le Asl hanno chiuso il ciclo di vaccinazione dei sanitari e nei prossimi gironi richiameranno chi non si è presentato, ...

